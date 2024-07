Incidente mortale in cantiere, la vittima è un operaio di Olbia

Un operaio di Olbia è morto in un incidente in cantiere.

Un operaio di 47 anni, originario di Olbia, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Santadi. L’uomo stava lavorando per una ditta impegnata nella realizzazione di un collegamento idrico tra due terreni. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe stato colpito al petto da uno degli attrezzi di lavoro.

L’uomo è stato immediatamente trasportato d’urgenza dai soccorritori del 118-Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali e l’operaio è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

