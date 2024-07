Auto contro muro, grave incidente sulla strada di Arzachena

L’incidente sulla strada di Arzachena.

Questa notte, intorno alle 3, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 59, nei pressi del bivio per Monticanaglia, ad Arzachena. Per cause ancora da accertare, un’autovettura è uscita di strada, finendo contro il muro di un vivaio e ribaltandosi.

La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente. Per liberare il ferito, unico occupante del veicolo, i soccorritori hanno dovuto tagliare l’intera cappotta dell’auto. Successivamente, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118-Areus, giunti tempestivamente sul posto.

Anche i carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e determinare le cause dell’incidente. Al momento, le condizioni del ferito non sono note, e proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui