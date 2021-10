Tragico incidente sulla Orientale Sarda, un morto e 4 feriti

L’incidente questa mattina.

E’ di un morto e 4 feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina sulla statale 125 Orientale Sarda, tra Solanas e Villasimius.

Ancora da chiarire le cause dello scontro. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi con 4 ambulanze e l’elicottero per prestare le prime cure ai feriti: purtroppo per uno di loro non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, oltre al personale di Anas. Il traffico è stato deviato tra gli svincoli di Geremeas e Solanas per permettere l’intervento dell’elisoccorso.