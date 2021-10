Le iscrizioni per il corso di bagnino a Olbia.

La sezione di Olbia della Società Nazionale di Salvamento riapre le iscrizioni della scuola di formazione per bagnino di salvataggio.

Il corso, articolato in lezioni teoriche e pratiche, mira al conseguimento delle seguenti competenze sulle tecniche di salvataggio, sulle tecniche di primo soccorso (disostruzione delle vie aeree l’utilizzo del defibrillatore semi automatico) e la conoscenza di tutte le normative che regolano il settore.

Alla fine del corso per gli aspirantii bagnini è previsto il superamento di un esame, teorico e pratico. Gli esaminatori fanno parte di una commissione presieduta da un ufficiale della Capitaneria di Porto .

La sezione Olbia, che dal 1999 copre l’intero territorio gallurese, è l’unica autorizzata dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova ad operare nella zona. In un ventennio di attività la Sezione ha formato tanti ragazzi che hanno trovato sbocco lavorativo in strutture ricettive come alberghi, spiagge e villaggi in tutta la costa. Tutto ciò è reso possibile anche grazie alla fruttuosa collaborazione con le le Capitanerie di Porto e le istituzioni, da sempre particolarmente sensibili nei confronti delle problematiche legate alla sicurezza a mare.

Nell’ambito delle attività programmate in collaborazione con alcune associazioni e società sportive trovano spazio anche progetti che coinvolgono gli studenti delle scuole dell’obbligo ed atleti di varie discipline .