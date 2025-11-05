Incidente mortale a Tempio, accertamento tecnico sul ponte

Gli accertamenti sul ponte dove è avvenuto l’incidente a Tempio.

Sarà un accertamento tecnico irripetibile a chiarire le condizioni del ponte di Baldu, teatro dell’incidente mortale costato la vita a Omar Masia nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. La Procura di Tempio Pausania, su disposizione del pubblico ministero, ha incaricato l’ingegnere di esaminare la struttura, con particolare attenzione al guard rail, un vecchio parapetto arrugginito che la Bmw, dopo aver perso il controllo, aveva sfondato prima di precipitare per circa dieci metri.

L’ispezione, fissata per il 7 novembre, vedrà la partecipazione dei difensori del giovane conducente, un 25enne indagato per omicidio stradale e lesioni colpose nei confronti degli amici feriti, che affiancheranno un proprio consulente tecnico. Nei giorni precedenti, la magistratura aveva già disposto il sequestro del ponte sulla strada per l’Agnata, eseguito dai carabinieri di Tempio, per accertarne lo stato di manutenzione. Le condizioni del parapetto erano state subito indicate come possibile concausa della tragedia.

