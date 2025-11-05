I rilievi marini davanti all’ex Ospedale Militare di La Maddalena.

È iniziata oggi al largo di La Maddalena la campagna di rilievi geomorfologici e ambientali che proseguirà fino al 10 dicembre nelle acque prospicienti il lungomare Mirabello, di fronte all’ex Ospedale Militare. L’iniziativa, affidata alla società Geomars Srl di Sassari, è stata autorizzata da un’ordinanza del comandante del Circondario Marittimo, Vittorio Vanacore, e prevede l’impiego di unità navali e operatori subacquei impegnati nelle analisi dei fondali e nella mappatura della Posidonia oceanica, dal sorgere al tramonto del sole.

L’operazione rappresenta un passaggio tecnico essenziale per l’attuazione del nuovo Piano Regolatore del Porto, promosso dall’Amministrazione comunale, che introduce un secondo fronte marittimo lungo il tratto dell’ex Ospedale Militare. In quella zona, secondo il progetto, dovranno sorgere nuovi banchinamenti con un avanzamento di circa cinquanta metri sul mare, destinati a ospitare traghetti in sosta, piccole e medie navi da crociera e parte del traffico commerciale. Durante i rilievi, è imposto alle imbarcazioni in transito di mantenere una distanza minima di 100 metri dalle unità operative, così da garantire la sicurezza della navigazione e del personale coinvolto.

