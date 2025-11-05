Stava rubando vino da un hotel di Santa Teresa Gallura ma non gli è andata bene
Alle prime ore del mattino stava rubando vino e una tv da un hotel di Santa Teresa Gallura, ma se ne sono accorti. Il rapido intervento dei carabinieri ha sventato un furto in un albergo della costa.
“Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo – un giovane, già noto alle forze dell’ordine – si
sarebbe introdotto nella struttura approfittando di un momento di calma nelle prime ore del mattino.
Il suo comportamento sospetto non è però passato inosservato agli operatori dell’hotel, che hanno
subito allertato le forze dell’ordine segnalando movimenti anomali nei pressi dei locali di servizio.
Nel giro di poco tempo una pattuglia dell’Arma è giunta sul posto, sorprendendo il giovane mentre
tentava di allontanarsi con un televisore e alcune bottiglie di vino pregiato, appena sottratti dai
magazzini della struttura. Bloccato e condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in arresto con
l’accusa di furto aggravato”.
L’intervento è stato messo a segno dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania, “L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Tempio Pausania, che ha disposto nei confronti del soggetto la misura cautelare dell’obbligo di
firma presso la Stazione dei Carabinieri.
“L’operazione rientra nel quadro dei numerosi servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti
negli ultimi mesi dai Carabinieri di Tempio Pausania lungo la fascia costiera gallurese. Particolare
attenzione è stata dedicata alle località turistiche e alle strutture ricettive, spesso bersaglio di furti e
danneggiamenti, anche nei periodi di minore affluenza.
Il Comando dell’Arma ha sottolineato come la collaborazione tra cittadini, operatori del settore
turistico e forze dell’ordine rappresenti un elemento fondamentale per garantire la sicurezza del
territorio e la tutela delle attività economiche locali.
Grazie alla prontezza della segnalazione e alla rapidità d’intervento dei carabinieri, il furto è stato
sventato e la refurtiva interamente recuperata, restituendo immediatamente all’hotel quanto sottratto.
Ancora una volta – evidenziano dal Comando – la presenza costante delle pattuglie e la sinergia con
la comunità locale si sono rivelate decisive nel contrasto ai reati predatori e nel mantenimento
dell’ordine pubblico lungo una delle aree più rinomate della costa sarda”.