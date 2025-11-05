Stava rubando vino da un hotel di Santa Teresa Gallura ma non gli è andata bene

Alle prime ore del mattino stava rubando vino e una tv da un hotel di Santa Teresa Gallura, ma se ne sono accorti. Il rapido intervento dei carabinieri ha sventato un furto in un albergo della costa.

“Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo – un giovane, già noto alle forze dell’ordine – si

sarebbe introdotto nella struttura approfittando di un momento di calma nelle prime ore del mattino.

Il suo comportamento sospetto non è però passato inosservato agli operatori dell’hotel, che hanno

subito allertato le forze dell’ordine segnalando movimenti anomali nei pressi dei locali di servizio.

Nel giro di poco tempo una pattuglia dell’Arma è giunta sul posto, sorprendendo il giovane mentre

tentava di allontanarsi con un televisore e alcune bottiglie di vino pregiato, appena sottratti dai

magazzini della struttura. Bloccato e condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in arresto con

l’accusa di furto aggravato”.

L’intervento è stato messo a segno dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania, “L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale

di Tempio Pausania, che ha disposto nei confronti del soggetto la misura cautelare dell’obbligo di

firma presso la Stazione dei Carabinieri.

“L’operazione rientra nel quadro dei numerosi servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti

negli ultimi mesi dai Carabinieri di Tempio Pausania lungo la fascia costiera gallurese. Particolare

attenzione è stata dedicata alle località turistiche e alle strutture ricettive, spesso bersaglio di furti e

danneggiamenti, anche nei periodi di minore affluenza.

Il Comando dell’Arma ha sottolineato come la collaborazione tra cittadini, operatori del settore

turistico e forze dell’ordine rappresenti un elemento fondamentale per garantire la sicurezza del

territorio e la tutela delle attività economiche locali.

Grazie alla prontezza della segnalazione e alla rapidità d’intervento dei carabinieri, il furto è stato

sventato e la refurtiva interamente recuperata, restituendo immediatamente all’hotel quanto sottratto.

Ancora una volta – evidenziano dal Comando – la presenza costante delle pattuglie e la sinergia con

la comunità locale si sono rivelate decisive nel contrasto ai reati predatori e nel mantenimento

dell’ordine pubblico lungo una delle aree più rinomate della costa sarda”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui