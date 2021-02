L’incidente questa mattina a Olbia.

Incidente questa mattina intorno alle 8 sulla strada provinciale 125, all’altezza dello svincolo delle vecchie saline a Olbia. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente della Fiat grande punto con due anziani coniugi è andata ad impattare contro un’altra auto condotta da una mamma con la figlia 15enne .

Sul posto sono è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia che ha provveduto ad assicurare lo scenario e collaborato con i sanitari del 118 per assistere gli occupanti alle prime cure mediche.

L’urto ha fatto cappottare e strisciare un’auto su un fianco. I 4 occupanti sono stati tutti trasportati all’ospedale di Olbia con ferite lievi. Il traffico è rimasto chiuso per circa un’ora.

(Visited 849 times, 849 visits today)