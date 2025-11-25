Auto da rally si stacca dal carrello a Olbia, un ferito

Incidente stradale a Olbia.

Nella tarda sera, sulla strada statale 729, nei pressi del bivio per l’aeroporto di Olbia, c’è stato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. In circostanze ancora da accertare, un mezzo che trainava su carrello un’autovettura da rally si è scontrato con un’altra auto che procedeva nella stessa direzione.

Il mezzo ha riportato gravi danni, perdendo il carico su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia. Una persona è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

Sul luogo anche la polizia stradale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti e temporanee chiusure per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte della squadra dei vigili del fuoco.

