La Gallura dice no alla violenza sulle donne: alcune iniziative

I comuni della Gallura dicono basta alla violenza sulle donne.

Anche la Gallura ha partecipato a diverse iniziative contro la violenza sulle donne. A Olbia ci sono state diverse iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, con il coinvolgimento delle scuole. Oggi, 25 novembre, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia, ha organizzato la manifestazione dal titolo “L’amore non ha lividi”, alle ore 9 presso la palestra scolastica.

L’iniziativa intende promuovere un momento di riflessione e confronto sul tema della violenza di genere, attraverso il dialogo tra istituzioni, esperti e rappresentanti della comunità, per sensibilizzare studenti e cittadini al rispetto, alla parità e alla prevenzione di ogni forma di abuso.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del Comune, forze dell’ordine, esperti in materia e il Centro Antiviolenza di Olbia “ Prospettiva Donna”. L’evento rientra nel progetto educativo “Sulle donne solo mani che curano”, volto a diffondere una cultura fondata sull’ascolto, sulla solidarietà e sul riconoscimento dell’altro come valore fondamentale della convivenza civile.

A Olbia Prospettiva Donna ha previsto anche altri eventi, come, alle ore 17:00, il Flash Mob: “La Responsabilità Deve Cambiare Lato” rappresenta un potente invito a riflettere sul cambiamento culturale necessario per fermare la violenza contro le donne. Un atto simbolico che vedrà la partecipazione non solo di donne, ma anche di uomini, poiché la violenza sulle donne è principalmente un problema che riguarda loro e li chiama ad un’assunzione di responsabilità.

Alle ore 20 la Proiezione del film “Il mio nome è Nevenka” presso il Cinema Olbia, che racconta la storia di Nevenka Fernandez, la prima donna in Spagna a denunciare pubblicamente le molestie subite. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. Il Programma Completo di “Sguardi in (RI)scatto – In cornice la verità” grazie all’Associazione Prospettiva Donna, è cominciato dal 13 con diverse iniziative.

Alla Giornata hanno partecipato anche gli Aeroporti di Alghero e Olbia con luci, panchine, sedie vuote, scarpette e messaggi per ricordare chi non c’è più e per spingere tutti a fare la propria parte. Le due iniziative si inseriscono nella campagna nazionale coordinata da Assaeroporti.

Palau ha partecipato alla campagna Posto Occupato, promossa dal Consiglio Regionale della Sardegna su proposta del Difensore civico, nata per ricordare quelle donne che prima di essere uccise occupavano un posto nella società. Anche ad Arzachena e altri comuni si sono svolte diverse iniziative per dire no alla violenza di genere.

