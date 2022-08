L’incidente in via Veronese a Olbia.

Per cause in fase di accertamento, intorno alle 17, in via Veronese a Olbia, un’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata, causando il ferimento di due persone.

Sul posto, alle 17.15 sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, la polizia locale e il personale del 118, che ha trasportato i 2 occupanti all’ospedale di Olbia. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area circostante.