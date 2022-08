Nessuna traccia di un 60enne, ore di ansia a Sant’Antonio

Si cerca ancora l’uomo nel territorio di Sant’Antonio.

Attimi di apprensione per la scomparsa di un 60enne, di cui si sono perse le tracce nel territorio di Sant’Antonio di Gallura. L’uomo non dà più notizie di sé dal primo pomeriggio e sono attualmente in corso le ricerche.

Dal primo pomeriggio di oggi, su segnalazione dei carabinieri di Tempio, i vigili del fuoco del comando di Sassari hanno attivato le procedure standard per la ricerca del 60enne disperso. Sul posto l’unità di comando locale con funzionario partiti dalla centrale di Sassari. Operano sulla zona, oltre alle unità terrestri, le unità cinofile, i sommozzatori ed il nucleo SAPR coi droni.