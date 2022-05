Incidente a Olbia, violento scontro frontale sulla sopraelevata nord

L’incidente sulla sopraelevata nord di Olbia.

Violento incidente frontale intorno alle 12 di oggi sulla sopraelevata nord di Olbia. Per cause in corso di accertamento, un taxi minibus e un camioncino si sono scontrati.

Fortunatamente, nonostante il violento impatto, le persone coinvolte sono rimaste praticamente illese: solo qualche lieve ferita per i due conducenti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Olbia per la messa in sicurezza della zona e dei veicoli coinvolti.

La strada è rimasta chiusa per diverso tempo, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Olbia.