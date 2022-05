Le ipotesi sull’incidente che costato la vita ad un turista tedesco.

Aveva 56 anni, Dirk Raak Furcht, il centauro tedesco che ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, era in sella alla sua moto quando, forse a causa di un malore, si è schiantato mortalmente contro un albero.

La ricostruzione.

Il dramma si è consumato poco prima di mezzogiorno nella strada che da Tempio conduce ad Aglientu. In una semicurva la moto è uscita di strada finendo contro un albero. Alla scena ha assistito un automobilista che ha allertato immediatamente il personale sanitario del 118. Al loro arrivo era incosciente e le condizioni sono apparse gravi fin dal primo momento.

La salma trasferita a Tempio.

Sul posto era arrivato anche l’elisoccorso, ma era già troppo tardi. La salma, dopo l’autorizzazione del magistrato, è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Tempio dove, con grande probabilità, verrà disposta l’autopsia.

Le ipotesi sull’incidente.

I carabinieri della stazione di Aglientu sono al lavoro per capire chi fosse la vittima e appurare se fosse arrivato in Sardegna da solo, con gli amici o con la famiglia. L’ipotesi più probabile è che l’uomo possa essere stato colpito da un malore, ma non si esclude nemmeno la distrazione o il guasto meccanico.