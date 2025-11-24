Incidente a Olbia, ha un malore e urta altre auto: cosa è successo

Un uomo coinvolto nell’incidente a Olbia.

Sulla strada statale 125, nei pressi di via Mestre a Olbia, un uomo è stato trovato privo di coscienza all’interno della propria auto, che nel frattempo aveva urtato altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno coordinato le operazioni e gestito il flusso del traffico per evitare ulteriori disagi o rischi.

L’ambulanza della Croce Rossa Italiana è arrivata tempestivamente per prestare assistenza sanitaria, garantendo cure immediate e monitorando le condizioni dell’uomo. Le Forze dell’Ordine stanno raccogliendo informazioni e ricostruendo la dinamica dell’accaduto per accertare le cause dello svenimento e le circostanze degli urti, mentre la viabilità nella zona è stata temporaneamente regolata per consentire l’intervento dei soccorsi in sicurezza.

