Violenza sulle donne, a Olbia un corso di autodifesa gratuito

Il corso per tutelare le donne dalla violenza.

In vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Polisportiva ArtiMarziali di Olbia ha organizzato per mercoledì 26 novembre, a partire dalle 18:45, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. L’iniziativa prevede un corso di autodifesa gratuito, pensato non solo per fornire strumenti concreti di protezione, ma anche per rafforzare la fiducia e l’autonomia delle partecipanti, ponendo l’accento sull’importanza del benessere psicofisico e della sicurezza personale.

In concomitanza con l’evento, viene presentato il progetto “Neanche con una rosa”, promosso dall’Acsi, che si propone di contrastare la violenza di genere attraverso percorsi di prevenzione culturale ed educativa. Il programma si rivolge a scuole, centri sportivi e realtà sociali, con l’intento di coinvolgere attivamente uomini e donne in momenti di formazione, informazione e sensibilizzazione.

Secondo l’Acsi, la vera finalità dell’iniziativa non si limita alla diffusione di tecniche di autodifesa, ma punta a diffondere una cultura basata sul rispetto reciproco, sul consenso e su relazioni sane. La prevenzione viene considerata uno strumento essenziale per ridurre la violenza, contribuendo alla costruzione di una società più equa e sicura. Con queste azioni, la Polisportiva e l’Acsi intendono promuovere una visione condivisa di parità e rispetto, elementi imprescindibili per eliminare la violenza di genere e favorire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

