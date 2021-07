L’incidente a Olbia intorno alle 17.

Incidente questo pomeriggio a Olbia in via Barcellona. Lo scontro, che ha coinvolto uno scooter e un’auto, è avvenuto all’altezza di via Pinturicchio. Ad avere la peggio nel sinistro, avvenuto intorno alle 17, è stato il conducente a bordo del motorino, trasportato da un’ambulanza al ospedale Giovanni Paolo II.

Il ragazzo, soccorso dal personale del 118, avrebbe riportato alcune fratture. Tuttavia, non sono note ancora le sue condizioni, anche se non dovrebbero essere gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi volti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Visited 401 times, 460 visits today)