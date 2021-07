Allerta incendi, altra giornata ad alto rischio a Olbia e in Gallura

L’allerta incendi in Gallura.

Resta alta l’allerta incendi anche per la giornata di domani in Gallura, dove protezione civile ha infatti emanato un bollettino di rischio arancione con attenzione rinforzata.

Anche nella giornata di oggi due elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e Ala’ dei Sardi sono intervenuti su un incendio nell’agro del comune di Loiri Porto San Paolo, in località Zappalli. Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimentoappartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Padru

Il bollettino.

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale, spiega la Protezione civile.

L’allerta comunque resta alta in tutta la Sardegna, come sempre in questo periodo ed è richiesta la collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali focolai. Segnalare, non tentate di spegnerli. Se si è vicino ad un incendio è bene chiamare il pronto intervento ed allontanarsi.

