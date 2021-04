Incidente sulla Olbia-Tempio, esce di strada per un malore: anziano in ospedale

L’incidente nel primo pomeriggio

Incidente stradale nel primo pomeriggio, poco prima delle 13 e 30 sulla Olbia-Tempio all’altezza del bivio per San Bacchisio. Da una prima ricostruzione l’anziano alla guida è uscito di strada a causa di un malore andando ad impattare su una cunetta.

Sul posto sono è subito intervenuto il 118 per prestare le prime cure all’anziano. Presente anche una una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la zona e collaborato con i sanitari. L’autista dell’auto è stato quindi trasportato all’ospedale di Olbia in codice giallo per accertamenti. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.

