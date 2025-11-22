Incidente sulla 125, vicino all’Autogrill di Olbia

Incidente con tre mezzi coinvolti e una donna ferita alle porte di Olbia, nel “solito” tratto di statale 125 vicino all’Autogrill. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Lo scontro è avvenuto verso le 10, col traffico rallentato ancora alle 13. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che ha coinvolto tre mezzi, uno dei quali si è rovesciato.

Sono tanti i precedenti in quel tratto di 125 tra il bivio per Golfo Aranci e Porto Rotondo e la rotatoria con le uscite per Arzachena-Palau e la Costa Smeralda. Nella maggior parte dei casi si tratta di sorpassi azzardati o uscite irregolari dalla stazione di servizio. Tra gli occupanti dei tre mezzi coinvolti solo una donna ha avuto bisogno di soccorsi. Grazie agli operatori del 118 ha raggiunto il Pronto soccorso di Olbia. Nel frattempo i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli e quel fondamentale tratto di strada alle porte di Olbia. I tecnici dell’Anas si sono occupati di regolare il traffico, coi suoi pesanti rallentamenti.

