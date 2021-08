L’incidente ieri dopo le 18.

Incidente ieri intorno alle 18 e 30 sulla strada statale 133 Palau-Santa Teresa all’altezza del chilometro 43.

Per cause in corso di accertamento lo scontro tra più vetture ha causato il ferimento di 6 persone, tre delle quali estratte dalla squadra Vigili del fuoco di Arzachena. Sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi e la Polizia Locale di Palau per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti per oltre un’ora.

