Sgarbi e De Gregori si schierano con Salmo.

Dopo le grosse polemiche per il concerto a sorpresa organizzato dal rapper di Olbia venerdì sera nella sua città natale, a causa degli assembramenti sotto il palco, il cantante Fedez lo aveva duramente attaccato.

A criticare prendere le difese di Salmo anche Vittorio Sgarbi e il cantautore Francesco De Gregori. In particolare, il critico d’arte si è scagliato contro le dichiarazioni di Fedez dandogli del “falso e ipocrita“. Le sue parole in un video. “La differenza tra il falso Fedez e l’autentico Salmo è nel riconoscere la realtà – dichiara Sgarbi -. Ci sono state malattie, il pericolo non è solo il covid, e le persone si muovono e vivono in vacanza lo stesso”.

Il critico d’arte legge, poi, i post del rapper sostenendo le sue parole sugli assembramenti quotidiani nel centro di Olbia. “Ad agosto il centro di Olbia è affollato come il centro di Riccione dove ha cantato Shiva, ti è chiaro Fedez? bugiardo, fasullo, ipocrita”, si è poi alterato.

Anche il cantautore si schiera dalla parte di Salmo. “Io gli sono comunque grato per aver richiamato l’attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all’aperto c’è un limite di 1000 persone sedute e distanziate. A che serve allora il green pass ? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo?”, afferma De Gregori.



(Visited 220 times, 268 visits today)