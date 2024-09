L’incidente all’incrocio con il bivio di Porto Cervo.

Brutto incidente stradale, questa sera, intorno alle 19.30 sulla provinciale 59, all’incrocio col bivio per Porto Cervo. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati una motocicletta ed un furgone.



Il motociclista è grave ed è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Sassari, mentre sono illesi gli occupanti del furgone. La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena ha messo in sicurezza i veicoli e l’area. Sul posto 118 e carabinieri. Il traffico sta subendo rallentamenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui