Le indagini sulla morte di Giuseppe Mannoni.

Una serata di svago si è trasformata in tragedia per Giuseppe Mannoni, un giovane di 28 anni originario di Thiesi, morto a seguito di una lite avvenuta fuori dal noto locale Phi Beach di Baja Sardinia. L’episodio, accaduto in circostanze ancora da chiarire, ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio preterintenzionale.

La vicenda ha avuto inizio all’alba, quando il giovane, in vacanza a San Teodoro, stava rientrando insieme a tre amici stranieri dopo una serata passata nel famoso locale della Costa Smeralda. Nel parcheggio del Phi Beach, per ragioni ancora sconosciute, è scoppiato un diverbio tra Giuseppe e uno dei suoi compagni di serata. La lite è degenerata rapidamente, culminando in una spinta violenta che ha fatto perdere l’equilibrio a Mannoni. Il giovane è caduto a terra, battendo la testa con forza sul suolo.

In un primo momento, nonostante la gravità della caduta, la situazione non sembrava destare particolare preoccupazione. Mannoni è stato portato al Pronto soccorso di Olbia, dove è stato visitato e tenuto in osservazione. Convinto di sentirsi meglio, ha rifiutato ulteriori cure ed è stato dimesso.

Il giorno successivo, però, le condizioni di Giuseppe sono peggiorate drasticamente. Tornato a Thiesi, ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, tanto da richiedere un immediato trasferimento all’ospedale di Ozieri. Qui i medici hanno diagnosticato un ematoma cerebrale, una condizione che richiedeva un intervento urgente. Trasportato d’urgenza al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, Mannoni è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre l’ematoma. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane non ce l’ha fatta.

Nel frattempo, i carabinieri di Olbia hanno avviato le indagini per identificare il responsabile della spinta fatale. Si tratterebbe di un amico della vittima, che ora rischia l’accusa di omicidio preterintenzionale, un reato che si verifica quando, nel compiere un’azione violenta, l’autore provoca involontariamente la morte della vittima.

