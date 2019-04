L’incidente sulla provinciale 15.

Incidente stradale, ieri sera, verso le 23 sulla strada Provinciale 15 che da Buddusò porta verso Bitti. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è sbandata e si è capovolta al centro della carreggiata.

Immediati i soccorsi. I vigili del Fuoco di Sassari hanno inviato una squadra di pronto intervento da Ozieri. All’interno del veicolo c’era il conducente, che era rimasto incastrato.

È stato estratto dalle lamiere e trasportato dall’ambulanza del 118 in ospedale in codice giallo. Avrebbe riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

