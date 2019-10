L’incidente sulla provinciale di Vignola.

Poteva avere conseguenze ben più gravi e, invece, fortunatemente così non è stato, l’incidente stradale che è capitato, questo pomeriggio, verso le 18,30, sulla strada provinciale 90, nel comune di Vignola-Trinità d’Agultu.

Per cause ancora in corso d’accertamento, due auto si sono capovolte, con a bordo cinque persone. Per due di loro, anziani, è stato necessario il trasporto con l’elisoccorso del 118 all’ospedale di Olbia.

Gli altri tre occupanti hanno, invece, rifiutato le cure mediche e si sono preoccupati di chiamare il carro attrezzi per rimettere in carreggiata i veicoli. Sono intervenuti i carabinieri.

