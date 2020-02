L’incidente stamattina verso le 8.

Intorno alle 8 di stamattina si è verificato un incidente stradale ad Olbia in località Putzolu.

I due veicoli si sono scontrati all’altezza dell’incrocio e le due persone coinvolte sono state trasportate dall’ambulanza dei sanitari del 118 all’ospedale di Olbia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia per dare assistenza e mettere in sicurezza la zona coinvolta. Inoltre è intervenuta la polizia stradale per i rilievi ed accertare le cause dell’incidente.

