L’incidente questo pomeriggio.

Grave incidente questo pomeriggio poco dopo le 16 e 30 in zona Cala Brandinchi a San Teodoro. Per cause ancora in corso di accertamento una moto è un’auto si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di nazionalità tedesca che ha riposrtato politrauma facciale ed è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Sassari.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

