Incidente sul cantiere della Sassari-Olbia, le condizioni del ferito grave

Le condizioni di uno dei feriti nell’incidente sulla Sassari-Olbia.

È ancora grave ma non in pericolo di vita il ferito nell’incidente avvenuto la mattina del 23 aprile sulla strada in costruzione tra Berchidda e Oschiri, nel tratto ancora incompiuto della Sassari-Olbia. Ricoverato all’ospedale di Sassari, dove è stato trasportato in elicottero ha riportato un trauma cranico e altre ferite.

Cosa è successo nella strada cantiere.

Lo scontro frontale è avvenuto alle 7:45 tra un’Opel Astra e una Renault Megane. Secondo le prime indagini, il conducente dell’Opel, diretto da Olbia verso Sassari con altre tre persone a bordo, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro l’altra auto in direzione opposta dopo aver urtato un new jersey.

I passeggeri dell’Opel hanno riportato le ferite gravi e uno di loro è stato trasportato d’urgenza a Sassari in elicottero. Il ferito ha riportato un trauma cranico e altre lesioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il servizio medico di emergenza 118 e il personale Anas.

