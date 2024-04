Al porto di Palau arriva un punto Wi-Fi gratis: il progetto

Il progetto sul Wi-Fi a Palau fa parte dell’iniziativa ministeriale.

Nel porto turistico di Palau è arrivato il Wi-Fi gratis del Ministero del Turismo. Sarà il primo “punto di interesse” attivato nei porti sardi, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Wi-fi by Italia.it. La connessione è a banda larga, garantita da 7 access point.

L’intervento per far rendere digitali i porti è stato finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per 5 milioni di euro. L’obiettivo è quello di estendere la rete di punti d’accesso wireless nei porti nazionali più frequentati dai turisti.

Al progetto hanno aderito attualmente 39 porti e Palau è il primo porto in Sardegna. Tra di essi, la connettività è attivata in 7 strutture: oltre a Palau, Catania, Cetraro, Isola delle Femmine, Vibo Valentia, Peschici, Pozzallo.

