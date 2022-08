Incidente sulla Sassari-Olbia, un ferito trasportato con l’elisoccorso

Il sinistro è avvenuto nel territorio di Oschiri.

Per cause da accertare, un’auto si è scontrata nel guardrail nella Sassari-Olbia, nel territorio di Oschiri, al chilometro 32.

Il ferito, originario di Olbia e in gravi condizioni, è stato soccorso dal personale del 118, dove si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.