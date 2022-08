I divieti per il concerto di Elisa a Olbia.

Si avvicina il concerto di Elisa, del tour “Back to the Future”, che si terrà all’Olbia Arena il 27 agosto prossimo. Per l’occasione il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato un’ordinanza per garantire la sicurezza durante la manifestazione.

A causa del numero elevato di persone che accederanno alla nuova area per eventi della città, si è reso necessario imporre il divieto relativo alla vendita e utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, oltre al consumo, la vendita e la somministrazione degli alcolici e dei superalcolici. Il principale motivo è quello di garantire “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione”.

La nuova ordinanza vieta anche le stesse bottiglie, di plastica, i contenitori tetra brik e le lattine, abbandonati

lungo le strade e luoghi pubblici, per motivi di decoro cittadino e ne impedisce la vendita (sia in forma fissa che ambulante), la somministrazione, il consumo ed il porto, su area pubblica, di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine. L’ordinanza è in vigore nel raggio (in linea d’aria) di 500 metri all’esterno dell’area interessata dallo svolgimento del concerto di Elisa “Back to the Future”, il giorno 27 agosto 2022, dalle ore 19 alle ore 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.