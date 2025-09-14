Successo alla Sacra Famiglia di Olbia: raccolte 35 sacche di sangue

Straordinaria raccolta di sangue a Olbia.

Una giornata straordinaria di solidarietà quella che si è vissuta ieri 13 settembre alla Sacra Famiglia di Olbia, dove la raccolta di sangue ha registrato un risultato trionfale: 35 sacche complessive. Un successo che testimonia la forza della collaborazione e l’impegno di un’intera comunità, capace di stringersi attorno a un obiettivo comune: salvare vite.

Determinante il contributo del comitato della Sacra Famiglia, guidato dal sostegno e dall’entusiasmo di don Andrea e don Roberto, che hanno reso possibile l’accoglienza dei donatori in un clima di autentica condivisione. Fondamentale anche la disponibilità di Roberta Arru e dello staff del Minibar, che hanno offerto la colazione a tutti i donatori, rinnovando una tradizione di generosità che accompagna ogni raccolta.

”L’incredibile lavoro di tutti i volontari AvisOlbia, con l’inesauribile contributo di Nelly, Rita, Lella, Maria Grazia, Marinella, Eleonora, Agostino, Martino, Ciro, Roberto – racconta il presidente di AvisOlbia, Gavino Murrighile -. Un ringraziamento speciale vada a: -Gianni Dettori per essersi prodigato nell’efficentare ogni aspetto logistico della raccolta, Roberta Arru per aver offerto la colazione ad ogni donatore -cosa che peraltro ripete ad ogni occasione, Ciro e Lella Punzo, nonché alla solita Maria Grazia Chirigoni, per essersi occupati di tutta la parte food dell’evento”.

”Certi risultati sono possibili solo se si riesce a coinvolgere la sensibilità di diverse organizzazioni sociali, al fine di determinare quella spinta motivazionale necessaria per coinvolgere più donatori possibili. Grazie di cuore a tutta questa gente meravigliosa”, conclude Murrighile.

