Chiusa una corsia vicino allo svincolo con Orotelli.

Incidente sulla statale 131 Dcn in direzione Abbasanta subito dopo lo svincolo di Orotelli. Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo andando a sbattere contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i Vigili del Fuoco. Al momento la circolazione è limitata ad una sola corsia.

