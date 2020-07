Incidente sulla strada per Arzachena, due auto si scontrano frontalmente

L’incidente questa notte.

Incidente questa notte ad Arzachena sulla strada provinciale 98 dove due auto si sono scontrate frontalmente.

Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato allo scontro tra le due auto, una Fiat 600 e una Ford Cmax. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha collaborato coi sanitari per l’estrazione di una persona dall’auto. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e la bonifica della sede stradale.

Quattro in tutto le persone coinvolte con un solo ferito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze del 118.

