L’iniziativa del Comune di Tempio.

Per i bambini e i ragazzi con disabilità i centri estivi accreditati in città saranno gratis. La quota di contribuzione al costo del servizio per la frequenza sarà infatti a totale carico del comune di Tempio, indipendentemente dall’importo del reddito isee dichiarato.

Le famiglie dei bambini o dei ragazzi con disabilità, riconosciuti ai sensi della legge 104 del 05 febbraio 1992 e muniti di apposita certificazione, sono state riconosciuti dall’amministrazione meritevoli di maggiore sostegno anche al fine di favorire da parte degli stessi la ripresa della socialità resa ancor più impegnativa dall’attuale situazione. Le misure restrittive poste in atto per il contenimento del contagio hanno infatti creato particolari difficoltà a questi bambini e adolescenti.

“Ci sembra un atto doveroso e siamo contenti di averlo deciso – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Anna Paola Aisoni – . Questi bambini e le loro famiglie meritano un’ attenzione particolare a seguito di questo duro lockdown che ha fatto venir meno l’esercizio del diritto alla socialità a al gioco per cause di forza maggiore per tutti i bambini e ragazzi”

“Una misura per venire incontro alle esigenze di questi ragazzi e delle loro famiglie, molte delle quali già gravate da altri problemi legati al lavoro, che non devono assolutamente trovarsi di fronte a nuove difficoltà – afferma il Vice Sindaco Gianni Addis – ,Non è facile pensare a tutto e prevedere le diverse situazioni, ma certamente un’attenzione maggiore deve essere riservata”.

(Visited 79 times, 89 visits today)