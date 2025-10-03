Incidente sulla strada per Olbia, ci sono feriti: cosa è successo

L’incidente sulla strada per Olbia.

Questa mattina ad Abbiadori si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 94. Un’auto diretta verso Olbia, affrontando una curva in discesa, ha improvvisamente perso il controllo, probabilmente a causa dell’abbagliamento del sole. La manovra errata ha portato il mezzo a invadere la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo in direzione Arzachena. L’impatto frontale è stato inevitabile.

A riportare conseguenze è stato il conducente del mezzo che aveva perso la traiettoria, rimasto ferito e trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli occupanti dell’altro veicolo sono usciti illesi.

