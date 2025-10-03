Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.
ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate soleggiate a tratti nuvolose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 4 ottobre è prevista una giornata di sole, a tratti nuvolosa. La temperatura massima sarà di 23 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 14chilometri/orari.
Per domenica 5 ottobre è prevista una giornata di sole. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi. I venti raggiungeranno i 13km/h.
Quando il tempo è variabile
- Vestiti a strati: felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti.
- Porta con te un k-way o un ombrellino pieghevole.
- Tieni d’occhio il cielo: vento improvviso e nuvole scure sono spesso segnali di pioggia in arrivo.