Incidente sulla strada Olbia-Telti, come stanno i conducenti

L’incidente sulla strada Olbia-Telti.

Ieri pomeriggio, lungo la strada statale 127 tra Olbia e Telti, una Fiat Punto e un Iveco Daily si sono scontrati violentemente, e le condizioni dei conducenti sono risultate buone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso. L’intervento è stato supportato dal personale dell’impresa di soccorso stradale e dagli operatori dell’Anas, impegnati nella rimozione dei veicoli e nella pulizia della carreggiata, resa scivolosa dall’olio perso da uno dei mezzi.

Grazie alla rapidità degli operatori, la viabilità è stata ripristinata rapidamente, con lievi rallentamenti per gli automobilisti. L’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, evidenziando l’efficienza delle operazioni di soccorso e delle procedure di sicurezza lungo la statale.

