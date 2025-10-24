Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Rap e Freestyle: il progetto giovani a Olbia

Nell’ambito del “Progetto Giovani”, il 23-24 e 25 ottobre, è previsto lo svolgimento dell’iniziativa “RAP & FREESTYLE”. Volete imparare a sfornare rime taglienti e sfidarvi coi vostri amici in freestyle?

Questo è il workshop che fa per voi. Esplorate l’arte del rap iniziando dalle basi della scrittura seguendo il flow, l’energia e lo stile. Tra versi e strofe costruite i vostri testi originali imparando a esprimervi con le rime.

Arte, natura e architettura: Costa Paradiso tra passato, presente e futuro

Dal 19 al 26 ottobre, in Gallura, il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola presenta Abitare Costa Paradiso, progetto culturale diffuso e prodotto da u-boot.lab. L’iniziativa intreccia arte, architettura, performance, citizen science e musica per valorizzare il paesaggio costiero che ospita le architetture di Alberto Ponis, trasformando Costa Paradiso in un laboratorio di innovazione culturale e partecipazione.

“Incontri sul Golfo” in Biblioteca a Olbia

L’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg, avvenuta a metà del XV secolo, ha rivoluzionato il modo di diffondere il sapere e la cultura. Nel giro di pochi decenni, questa straordinaria innovazione si è diffusa rapidamente in tutta Europa, raggiungendo anche la Sardegna già alla fine del Quattrocento.

“L’Eco della Gallura che non tace mai” l’evento a Golfo Aranci

Vi aspettiamo il 25 ottobre per una serata speciale dedicata alla voce, alla tradizione e alla memoria della nostra terra. Dalle ore 18.00 celebrazione della Santa Messa, accompagnata dai cori Gabriel e Sos Astores, in un momento di raccoglimento e armonia condivisa.

Il Rotary Club Olbia presenta “Note di Speranza”

Il Rotary Club Olbia presenta “Note di Speranza”, un evento musicale di grande valore artistico e solidale che si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 19:00 presso il MUSMAT di Olbia.

Un weekend tra storia e cultura con Monumenti Aperti a Olbia

Olbia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e della memoria con Monumenti Aperti 2025, in programma il 25 e 26 ottobre, in concomitanza con la Giornata del Romanico.

