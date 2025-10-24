Cosa fare nel weekend a Olbia e in Gallura, tutti gli eventi da non perdere

24 Ottobre 2025

di Giovanna Biddau

Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi  della Gallura per il weekend.

Rap e Freestyle: il progetto giovani a Olbia

Nell’ambito del “Progetto Giovani”, il 23-24 e 25 ottobre, è previsto lo svolgimento dell’iniziativa “RAP & FREESTYLE”. Volete imparare a sfornare rime taglienti e sfidarvi coi vostri amici in freestyle?
Questo è il workshop che fa per voi. Esplorate l’arte del rap iniziando dalle basi della scrittura seguendo il flow, l’energia e lo stile. Tra versi e strofe costruite i vostri testi originali imparando a esprimervi con le rime.

Arte, natura e architettura: Costa Paradiso tra passato, presente e futuro

Dal 19 al 26 ottobre, in Gallura, il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola presenta Abitare Costa Paradiso, progetto culturale diffuso e prodotto da u-boot.lab. L’iniziativa intreccia arte, architettura, performance, citizen science e musica per valorizzare il paesaggio costiero che ospita le architetture di Alberto Ponis, trasformando Costa Paradiso in un laboratorio di innovazione culturale e partecipazione.

“Incontri sul Golfo” in Biblioteca a Olbia

L’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg, avvenuta a metà del XV secolo, ha rivoluzionato il modo di diffondere il sapere e la cultura. Nel giro di pochi decenni, questa straordinaria innovazione si è diffusa rapidamente in tutta Europa, raggiungendo anche la Sardegna già alla fine del Quattrocento.

“L’Eco della Gallura che non tace mai” l’evento a Golfo Aranci

Vi aspettiamo il 25 ottobre per una serata speciale dedicata alla voce, alla tradizione e alla memoria della nostra terra. Dalle ore 18.00 celebrazione della Santa Messa, accompagnata dai cori Gabriel e Sos Astores, in un momento di raccoglimento e armonia condivisa.

Il Rotary Club Olbia presenta “Note di Speranza”

Il Rotary Club Olbia presenta “Note di Speranza”, un evento musicale di grande valore artistico e solidale che si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 19:00 presso il MUSMAT di Olbia.

Un weekend tra storia e cultura con Monumenti Aperti a Olbia

Olbia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e della memoria con Monumenti Aperti 2025, in programma il 25 e 26 ottobre, in concomitanza con la Giornata del Romanico.

