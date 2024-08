L’incidente sulla strada provinciale 73 nel comune di Arzachena.

Incidente stradale, alle 6.35 di questa mattina, sulla provinciale 73, nelle curve poco prima del bivio per Portisco. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. Cinque i feriti, quattro ragazze su un’auto e un uomo sull’altra: per tutti è stato necessario il trasporto all’ospedale di Olbia da parte del personale del 118, intervenuto con 4 ambulanze.

La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, intervenuta sul posto, ha collaborato coi sanitari e ha messo in sicurezza i veicoli e la strada, che risulta ancora chiusa in entrambe le corsie. Presente anche la polizia stradale e le guardie ecozoofile.

