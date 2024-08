Tutti gli eventi del lungo fine settimana di Ferragosto in Gallura

Per il ponte di Ferragosto la Gallura, con gli eventi in programma, offre un ampio ventaglio di possibilità. Impossibile annoiarsi tra musica e intrattenimento. Tra gli appuntamenti più attesi, le ultime due serate, a Olbia, del Red Valley Festival, che si chiuderà sabato 17 con il dj set di Salmo. Molto attesa anche l’esibizione di Paolo Fresu a San Teodoro, a conclusione della trentasettesima edizione di Time in Jazz.

Gli appuntamenti liturgici e ricreativi di giovedì e venerdì

15 agosto Berchidda. All’interno del Time in Jazz Festival si susseguiranno diversi eventi, aperti alle 10 di mattina dai Racconti nel bosco con Gufo Rosmarino e chiusi dal Dj set di Renton Cannigione. Come da tradizione, la notte di Ferragosto, l’appuntamento è fissato sul golfo, per assistere ai fuochi d’artificio. Lo spettacolo pirotecnico, proposto dall’Ascor, Associazione riviera consortile, inizierà alle 23 dalla banchina del molo vecchio Golfo Aranci. In piazza Cossiga, alle 22, arriva Lo zoo di 105, con Paolo Noise, mentre i Tazenda si esibiranno in concerto all’Hotel Baia Caddinas La Maddalena. Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior 2024, si esibisce live nel suo tour In…canto donna Porto Rotondo. Il borgo celebra Maria SS. Assunta con una messa presso la chiesa di San Lorenzo e una processione che, da lì, condurrà al porto. Qui, al termine della processione, si potrà assistere alla benedizione del mare e delle barche e all’omaggio floreale alla Madonna Santa Teresa Gallura. Il programma liturgico in onore della SS. Vergine Assunta prevede alle ore 19 la Santa Messa presso la chiesa di San Vittore Martire, a cui seguiranno la processione verso il porto e quella verso la spiaggia Rena Bianca. Più tardi, in piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle 22, la notte sarà animata dal Summer Show 80-90-2000 Tempio Pausania. Nella cornice offerta dal monte Limbara si apre la seconda e ultima giornata del Festa della montagna, tra spettacoli musicali e appuntamenti culinari

16 agosto Olbia. Il Red Valley, alla vigilia della serata conclusiva, ospiterà Geolier, Sfera Ebbasta, Solomun, Anna, Shablo, Il Tre, Ludwig, Mecna e Tony Boy San Teodoro. Alla Pischera, a partire dalle 18, si terrà l’ultimo evento del Time in Jazz. Paolo Fresu, Glauco Venier e Lella Costa si esibiranno nella versione live musicale di “Pinocchio Confidential”. Il weekend entra nel vivo: gli eventi di sabato e domenica 17 agosto Luogosanto. Una cena a base di gnocchi tipici galluresi sarà servita durante l’evento Li cjusòni di minnanna Olbia. A calcare il Volcano stage per l’ultima serata del Red Valley saranno Annalisa, Club Dogo, Coez e Frah Quintale, Irama, Salmo e Noyz, Diss Gacha, Sarah, Fast animals & Slow kids. Il closing party prevede il dj set di Salmo San Teodoro. All’interno della rassegna letterario-culturale Canti Littranghi, Sesto Giuseppe Santoli presenterà la sua opera La Reula. L’appuntamento è in piazzetta Garden alle 21:30 Santa Teresa Gallura. In scena in piazza Vittorio Emanuele lo spettacolo musicale di A. Clark e Vinny a partire dalle 22

18 agosto Capriccioli. Alle 6 del mattino è previsto il concerto dell’Orchestra dell’Accademia strumentale della Sardegna che, con i suoi 25 componenti, congederà la notte sulle note della musica leggera più bella

