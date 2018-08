L’incidente questa mattina all’alba.

Sono stati investiti da un’auto alle prime luci dell’alba. Sulla strada provinciale che da Portisco va verso Porto Cervo. Un tragico incidente in cui sono rimaste vittime due turisti francesi di 31 anni, S. P. e Y. P. Il primo è morto sul colpo, a causa delle ferite riportare dallo scontro. Il secondo in ospedale, mentre i medici tentavano di fare di tutto per salvarlo. Nel taxi c’erano anche due amici dei turisti, che sono rimasti illesi.

La dinamica è ancora tutta da chiarire e ci stanno lavorando i carabinieri di Olbia guidati dal comandante Alberto Cicognani. I due ragazzi si stavano facendo riaccompagnare in taxi nella località dove soggiornavano per vacanza. Ad un certo punto hanno chiesto all’autista di accostare in uno spiazzo a bordo strada, forse a causa di un malore. A quel punto i due ragazzi sono scesi, ma il conducente dell’auto che stava percorrendo nella stessa direzione la provinciale questa mattina, verso le 6, non si è accorto della loro presenza nella carreggiata.

L’impatto è stato inevitabile. Il primo è morto sul colpo, l’altro dopo alcune ore. Il conducente dell’auto si è fermato è a prestato soccorso. Al momento i carabinieri lo stanno interrogando in caserma a Porto Rotondo insieme all’autista del taxi e ad altri due amici dei turisti per capire come siano andati i fatti. Dalle prime informazioni il guidatore dell’auto risulterebbe negativo all’alcoltest.

