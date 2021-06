Il mondo della notte piange Alessandro, il barman di Perfugas morto ad Arzachena

Alessandro aveva solo 36 anni.

Il mondo della notte piange il barman di Perfugas, morto nel tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. Aveva solo 36 anni Alessandro Mudadu. Da anni viveva in Germania ma nel suo paese di origine era amato da tutti e descritto da tutti quelli che lo conoscevano come un ragazzo sempre con il sorriso in bocca e sempre pronto ad aiutare tutti.

Difficile trovare un amico come lui. Questo è il pensiero di chi gli voleva bene. Alessandro era circondato da amici a Perfugas. La sua morte ha lasciato un grande vuoto, non solo alla sua famiglia, ma anche in loro, che lo hanno visto crescere e che non lo dimenticheranno mai.

Un ragazzo sportivo che amava molto il suo lavoro come barman, la sua passione per i cocktail lo aveva spinto a lavorare in Germania. Alessandro era rientrato in Sardegna per la pandemia e aveva trovato lavoro come barista in Costa Smeralda. La notizia della sua morte ha scosso tutta la comunità in Gallura.

