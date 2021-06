L’incidente questa notte sulla strada verso Abbiadori.

Tragico incidente mortale ieri poco prima della mezzanotte Intorno ad Arzachena sulla strada provinciale 59, dopo Santa Teresina verso Abbiadori.

Per cause ancora da accertare un’auto è uscita fuori strada andando a finire nella macchia mediterranea. Per il conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo per una decina di metri, purtroppo non c’è stato nulla da fare, malgrado il tentativo di rianimazione sul posto da parte del personale del 118.

Sul posto anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena che, dopo aver collaborato coi sanitari per la prima assistenza al ragazzo, ha messo in sicurezza l’autovettura e bonificato l’area dell’intervento. Presenti i carabinieri di Olbia per i rilievi.

