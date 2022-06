Incidente stradale a Calangianus.

Incidente stradale all’ingresso di Calangianus. Questo pomeriggio, intorno alle 14, i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti in un sinistro sulla strada statale 127, che hanno coinvolto un’auto e una moto.

Per cause ancora da accertare, le i due mezzi si sono scontrati, coinvolgendo un motociclista e sull’auto una donna e una bambina di 7 anni. Sul posto è arrivata la polizia per fare i rilievi e il personale del 118, che ha trasportato le persone coinvolte nell’incidente all’ospedale di Tempio.