Meteo Olbia 8 luglio, caldo africano in aumento sulla Gallura

Le previsioni meteo per mercoledì 8 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per mercoledì 8 luglio a Olbia e in Gallura è attesa una giornata soleggiata e molto calda, con temperature in deciso aumento su tutto il nord-est della Sardegna. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso e dall’assenza di precipitazioni. La Protezione civile regionale ha inoltre diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il sensibile aumento delle temperature sulla Sardegna orientale, con valori che nelle aree più esposte potranno raggiungere localmente i 40 gradi. Anche il bollettino dedicato alla Gallura segnala temperature elevate o localmente molto elevate.

Caldo, turismo e spiagge

Le temperature minime si manterranno tra 22 e 24 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 35-37 gradi, con valori ancora più elevati nelle zone interne della Gallura. Lungo la costa il mare contribuirà ad attenuare in parte la sensazione di caldo, ma nelle ore centrali della giornata sarà comunque consigliabile evitare un’esposizione prolungata al sole. I venti resteranno deboli e non sono previsti altri fenomeni significativi.

La Gallura è ormai nel pieno della stagione turistica e le spiagge della Costa Smeralda e di tutto il Nordest saranno prese d’assalto fin dalle prime ore del mattino. Le condizioni del mare saranno favorevoli alla balneazione e alle escursioni in barca, ma il forte aumento delle temperature renderà importante adottare alcune precauzioni, come bere frequentemente, utilizzare protezioni solari e cercare zone d’ombra nelle ore più calde. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata pienamente estiva, con il caldo che rappresenterà l’elemento principale da tenere in considerazione sia per i residenti sia per i numerosi vacanzieri presenti sul territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui