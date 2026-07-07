Omicidio Unida a Luras, pena ridotta a 15 anni per il rivale

L’omicidio di Davide Unida a Luras.

La Corte d’assise di Sassari ha condannato a 15 anni di reclusione Fabio Malu per l’omicidio del suo ex amico Davide Unida a Luras. Nonostante il pm Alessandro Bosco avesse sollecitato la pena dell’ergastolo per omicidio volontario aggravato, i giudici hanno accolto la tesi della difesa del giovane che l’8 luglio 2023 uccise il rivale con un tubo di aspirapolvere.

Pena ridotta.

La riduzione della pena è dovuta alla riqualificazione del reato in omicidio preterintenzionale, con il contestuale riconoscimento dell’attenuante della provocazione. La vicenda infatti affonda le radici in un violento scontro tra i due uomini, legati in passato da un rapporto di amicizia. Durante il diverbio, Unida si era armato di un’ascia, mentre Malu aveva reagito colpendolo con il tubo metallico di un aspirapolvere.

Le lesioni riportate avevano poi causato il decesso della vittima in ospedale dopo 4 giorni di agonia. Il difensore dell’imputato, Giampaolo Murrighile, ha sottolineato come il verdetto confermi l’assenza di una reale volontà di uccidere da parte del suo assistito, mentre i familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Sergio Milia, hanno espresso un profondo scontento per la decisione di primo grado.

L’omicidio.

I drammatici eventi al centro del processo, che raccontano la storia di questo epilogo fatale, risalgono all’8 luglio del 2023 e si sono consumati lungo la centralissima via Nazionale, nel paese di Luras. I due protagonisti della vicenda si conoscevano molto bene. In passato, erano stati legati da una profonda amicizia, ma il rapporto si era incrinato e sfociato in reciproci dispetti.

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Quel giorno, però, l’ennesimo diverbio si è trasformato in una lite di inaudita violenza. Secondo la ricostruzione, durante lo scontro Davide Unida ha impugnato un’ascia per minacciare il rivale. In risposta, Fabio Malu ha afferrato il tubo in metallo di un aspirapolvere, utilizzandolo per colpire ripetutamente l’ex amico. Le gravissime lesioni riportate nella colluttazione si sono rivelate fatali e Unida è deceduto in ospedale dopo pochi giorni di agonia.

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