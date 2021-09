Incidente stradale a San Pantaleo.

Scontro tra due auto, questo pomeriggio, intorno alle 14, sulla SP59 al bivio di San Pantaleo. Sono 3 i feriti tra cui anche 2 minori, tutti portati all’ospedale di Olbia dal personale del 118.

Nell’incidente, per cause ancora in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate. La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi.

