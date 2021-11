Auto prende fuoco a Tempio.

Sarebbe potuta accadere una tragedia, questa mattinata, a Tempio, in via Toscanini. Un’auto, intorno alle 11, per cause da accertare, ha preso improvvisamente fuoco.

Il conducente è riuscito a uscire tempestivamente dall’abitacolo e chiamare i vigili del fuoco, che sono arrivati a spegnere il rogo. Il proprietario del mezzo, fortunatamente, non ha riportato nessuna conseguenza ma solo un grosso spavento. Nella sola giornata di oggi, nel comune della Gallura, il bilancio degli incidenti sale a due.